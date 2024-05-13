Росіяни вдарили по Селидовому ракетами С-300: пошкодили будинки і заклад освіти
Понеділок, 13 травня 2024, 07:23
Російські окупанти атакували ракетами С-300 місто Селидове Донецької області вночі 13 травня − є руйнування, але минулося без постраждалих.
Джерело: Селидівська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно МВА: "Приблизно о 01:20 російські війська обстріляли м. Селидове ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти".
Реклама:
Деталі: Міська влада підкреслила, що постраждалих та загиблих немає.