Росіяни вдарили по Селидовому ракетами С-300: пошкодили будинки і заклад освіти

ФОТО З TELEGRAM МВА

Російські окупанти атакували ракетами С-300 місто Селидове Донецької області вночі 13 травня − є руйнування, але минулося без постраждалих.

Джерело: Селидівська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно МВА: "Приблизно о 01:20 російські війська обстріляли м. Селидове ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти".

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Фото з Telegram МВА

Деталі: Міська влада підкреслила, що постраждалих та загиблих немає.