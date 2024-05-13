Россияне ударили по Селидовому ракетами С-300: повредили дома и учебное заведение
Понедельник, 13 мая 2024, 07:23
Российские оккупанты атаковали ракетами С-300 город Селидово Донецкой области ночью 13 мая − есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
Источник: Селидовская городская военная администрация в Telegram
Дословно ГВА: "Примерно в 01:20 российские войска обстреляли г. Селидово ракетами С-300. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение".
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Детали: Городские власти подчеркнули, что пострадавших и погибших нет.