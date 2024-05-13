ЗСУ за добу знешкодили 1 740 окупантів і підбили 31 танк
Понеділок, 13 травня 2024, 07:42
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1 740 окупантів, 42 ББМ, 31 танк та 15 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 484 030 (+1 740) осіб,
- танків − 7 485 (+31) од,
- бойових броньованих машин − 14 417 (+42) од,
- артилерійських систем − 12 487 (+15) од,
- РСЗВ − 1 070 (+4) од,
- засобів ППО − 797 (+0) од,
- літаків − 350 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 936 (+26) од,
- крилатих ракет − 2 197 (+3) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 878 (+59) од,
- спеціальної техніки − 2 048 (+6) од.
Дані уточнюються.