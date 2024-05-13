ВСУ за сутки обезвредили 1 740 оккупантов и подбили 31 танк
Понедельник, 13 мая 2024, 07:42
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 740 оккупантов, 42 ББМ, 31 танк и 15 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 484 030 (+1 740) человек,
- танков − 7 485 (+31) ед,
- боевых бронированных машин − 14 417 (+42) ед,
- артиллерийских систем − 12 487 (+15) ед,
- РСЗО − 1 070 (+4) ед,
- средств ПВО − 797 (+0) ед,
- самолетов − 350 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 936 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 197 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 878 (+59) ед,
- специальной техники − 2 048 (+6) ед.
Данные уточняются.