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ВСУ за сутки обезвредили 1 740 оккупантов и подбили 31 танк

Ирина БалачукПонедельник, 13 мая 2024, 07:42
ВСУ за сутки обезвредили 1 740 оккупантов и подбили 31 танк
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 740 оккупантов, 42 ББМ, 31 танк и 15 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 484 030 (+1 740) человек,
  • танков − 7 485 (+31) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 417 (+42) ед,
  • артиллерийских систем − 12 487 (+15) ед,
  • РСЗО − 1 070 (+4) ед,
  • средств ПВО − 797 (+0) ед,
  • самолетов − 350 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 936 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 2 197 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 878 (+59) ед,
  • специальной техники − 2 048 (+6) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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