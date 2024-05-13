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Історія "Лютого": під час перших випробувань дрон ледь не поцілив у власний пункт із командуванням

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 10:37
Історія Лютого: під час перших випробувань дрон ледь не поцілив у власний пункт із командуванням
колаж УП

Під час перших випробувань в кінці квітня 2023 року український дальнобійний безпілотник "Лютий" ледь не поцілив у власний же пункт управління польотами.

Джерело: стаття УП "Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ"

Деталі: Український дрон-літак у ході своїх перших бойових випробувань мав атакувати острів Зміїний. Але стався збій, і 50 кілограмів вибухівки летіли з моря просто на узбережжя Одещини.

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При цьому через секретність випробувань неможливо було оголосити повітряну тривогу.

Виявилось, що автопілот, який поставили для управління польотами, просто не дав розбити літак об землю. Тому заряджений борт плавно взяв визначену висоту, але, замість зайти в піке і врізатись в острів, літак вирівнявся і полетів на точку "Дім".

За всім цим у точці запуску спостерігали представники високого військового командування (точне коло осіб невідоме) і розробники. Вони розуміли, що заряджений бойовий дрон летить саме на них.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, який також спостерігав за запуском, наказав підняти бойову авіацію і збивати свій же дрон.

Але все закінчилось щасливо – приблизно за 30 км до берега пілоти БПЛА таки зловили сигнал і повернули дрон під своє керування.

Пряма мова члена оборонного комітету Ради, знайомого з ходом випробування: "Якщо чесно, то ніхто в цей дрон не вірив. Він здоровий, його видно по радарах. Тоді росіяни вже збивали наші "Байрактари", тому у свою розробку, зроблену без досвіду з нуля, вірилось дуже слабо. А після того як оце вони ледь не вдарили по своєму ж командуванню, то багато хто просто махнув рукою на цей проєкт".

Деталі: Після невдачі на випробуваннях історія нині найуспішнішого українського дрона-камікадзе могла завершитися, так і не почавшись. Але розробники не здавались. Вони за свої кошти створили перші прототипи, навчили дрон літати і врешті-решт зуміли завести на атаку. Тижнів за два, 3 травня 2023 року, розробники тріумфували. В російському селі Волна на Таманському півострові несподівано для місцевої влади вночі загорілася нафтобаза.

В мить, коли під Сочі запалало, почалася епоха "Лютого". Україна отримала не просто ще один дрон, а можливість доставляти точно в ціль "вогняні привіти" на відстань понад 1000 кілометрів.

Детальніше про всі перипетії створення українського дальнобійного дрона-камікадзе "Лютий" та його досягнення читайте в матеріалі "Української правди".

Теми: безпілотникивійназброя
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