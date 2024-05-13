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История "Лютого": во время испытаний дрон едва не попал в собственный пункт с командованием

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 13 мая 2024, 10:37
История Лютого: во время испытаний дрон едва не попал в собственный пункт с командованием
коллаж УП

Во время первых испытаний в конце апреля 2023 года украинский дальнобойный беспилотник "Лютый" едва не попал в собственный же пункт управления полетами.

Источник: статья УП "Санкции на 1000 километров. История украинского дрона "Лютый", который жжет российские НПЗ"

Детали: Украинский дрон-самолет в ходе своих первых боевых испытаний должен был атаковать остров Змеиный. Но произошел сбой, и 50 килограммов взрывчатки летели с моря прямо на побережье Одесской области. При этом из-за секретности испытаний невозможно было объявить воздушную тревогу.

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Оказалось, что автопилот, который поставили для управления полетами, просто не дал разбить самолет о землю. Поэтому заряженный борт плавно взял определенную высоту, но, вместо зайти в пике и врезаться в остров, самолет выровнялся и полетел на точку "Дом".

За всем этим в точке запуска наблюдали представители высокого военного командования (точный круг лиц неизвестен) и разработчики. Они понимали, что заряженный боевой дрон летит именно на них.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, который также наблюдал за запуском, приказал поднять боевую авиацию и сбивать свой же дрон.

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Но все закончилось счастливо - примерно в 30 км до берега пилоты БПЛА таки поймали сигнал и вернули дрон под свое управление.

Прямая речь члена оборонного комитета Рады, знакомого с ходом испытания: "Если честно, то никто в этот дрон не верил. Он большой, его видно по радарам. Тогда россияне уже сбивали наши "Байрактары", поэтому в свою разработку, сделанную без опыта с нуля, верилось очень слабо. А после того как это они едва не ударили по своему же командованию, то многие просто махнули рукой на этот проект".

Детали: После неудачи на испытаниях история ныне самого успешного украинского дрона-камикадзе могла завершиться, так и не начавшись. Но разработчики не сдавались. Они за свои средства создали первые прототипы, научили дрон летать и в конце концов сумели завести на атаку. Недели через две, 3 мая 2023 года, разработчики торжествовали. В российском селе Волна на Таманском полуострове неожиданно для местных властей ночью загорелась нефтебаза.

В момент, когда под Сочи запылало, началась эпоха "Лютого". Украина получила не просто еще один дрон, а возможность доставлять точно в цель "огненные приветы" на расстояние более 1000 километров.

Подробнее обо всех перипетиях создания украинского дальнобойного дрона-камикадзе "Лютый" и его достижениях читайте в материале "Украинской правды".

Темы: беспилотникивойнаоружие
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