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ГУР ідентифікувало 31 російського пілота, які запускають ракети по Україні, 2 вже знищили

Ірина БалачукПонеділок, 13 травня 2024, 10:22
ГУР ідентифікувало 31 російського пілота, які запускають ракети по Україні, 2 вже знищили
Російські пілоти, ідентифіковані ГУР. Колаж УП

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міноборони з’ясували імена російських пілотів, які завдають ударів по Україні з літаків Ту-95МС і Ту-160 − у списку 29 осіб; ще 2 російських злочинців ліквідували у квітні.

Джерело: ГУР

Пряма мова ГУР: "Ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енґельс", Саратовська область РФ), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України".

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Деталі: У ГУР зазначили, що до складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки.

121 вбап – це в/ч 85927, аеродром базування "Енґельс" Саратовської області РФ, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160; 52 вбап – це в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" Калузької області РФ, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Розвідка наголошує, що встановила особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).
 
"Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", − йдеться в повідомленні.   

ВІДЕО ДНЯ

ГУР також публікує список ідентифікованих російських воєнних злочинців.

Повідомляється, що ще двох російських пілотів, які завдавали ударів по Україні, ліквідували 19 квітня, коли збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Зокрема, тоді ліквідували помічника командира літака Ту-22М3, капітана Андрія Кононова, 1989 р.н. та штурмана-оператора авіаційного загону Андрія Грушаніна, 1999 р.н.

"За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", − підсумували у ГУР.   
 

Теми: ГУРракетний удар
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