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ГУР идентифицировало 31 российского пилота, которые запускают ракеты по Украине, 2 уже уничтожили

Ирина БалачукПонедельник, 13 мая 2024, 10:22
ГУР идентифицировало 31 российского пилота, которые запускают ракеты по Украине, 2 уже уничтожили
Российские пилоты, идентифицированные ГУР. Коллаж УП

Оперативники и аналитики Главного управления разведки Минобороны выяснили имена российских пилотов, которые наносят удары по Украине с самолетов Ту-95МС и Ту-160 − в списке 29 человек; еще 2 российских преступников ликвидировали в апреле.

Источник: ГУР

Дословно разведка: "Идентифицировали личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс", Саратовская область РФ), причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины".

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Детали: В ГУР отметили, что в состав 22 вбад входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки.

121 вбап − это в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области РФ, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160; 52 вбап − это в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области РФ, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Разведка отмечает, что установила личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

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"Именно эти летчики являются ответственными за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории РФ", − говорится в сообщении.  

ГУР также публикует список идентифицированных российских военных преступников.

Сообщается, что еще двух российских пилотов, которые наносили удары по Украине, ликвидировали 19 апреля, когда сбили вражеский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В частности, тогда уничтожили помощника командира самолета Ту-22М3, капитана Андрея Кононова, 1989 г.р. и штурмана-оператора авиационного отряда Андрея Грушанина, 1999 г.р.

"За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", − подытожили в ГУР.  

Темы: ГУРракетный удар
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