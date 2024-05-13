На Донеччині за добу через російські обстріли загинули 2 людини 

За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 2 людини у Діброві та Іванівці, ще дві людини в області поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

фото: Донецька ОВА

Пряма мова: "За 12 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дуброві та Іванівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".

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фото: Донецька ОВА

Деталі: Повідомляється, що також під ворожим ударом були Покровський Краматорський та Бахмутський райони. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові та господарчі споруди.