В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека в Диброве и Ивановке, еще два человека в области ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Прямая речь: "За 12 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Дуброве и Ивановке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Детали: Сообщается, что также под вражеским ударом были Покровский Краматорский и Бахмутский районы. Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома, нежилые и хозяйственные постройки.