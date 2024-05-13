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Українські біженці в Німеччині, Польщі та Чехії вірять у перемогу над Росією

Ірина БалачукПонеділок, 13 травня 2024, 10:58
Українські біженці в Німеччині, Польщі та Чехії вірять у перемогу над Росією
Фото з Telegram Володимира Зеленського

80% українських біженців, які нині мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, вірять, що у війні переможе України, з них повністю впевнені в цьому 40%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні

Деталі: По 40% опитаних вважають, що безумовно або скоріше у війні переможе Україні, 5% думають, що скоріше переможе Росія, у безумовну перемогу агресора вірять 1% опитаних біженців.

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Ще 14% сказали, що їм важко відповісти на це питання. 

 
Інфографіка КМІС

Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі Урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант – 33%, не визначилися з думкою – 16%. 

 
Інфографіка КМІС

Дослідження тривало 20-26 квітня. Методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше), що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

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Формально за звичайних обставин теоретична статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95) не перевищувала 3,5%. Водночас соціологи наголошують, що відсутність надійних статистичних даних про кількість і розселення українських біженців, відсутність даних про їх статевовікову структуру, вкорінення окремих українських біженців і, як наслідок, менший інтерес до участі в українських опитуваннях та особливості методу онлайн-інтерв’ю впливають на похибку і фактична похибка буде дещо вищою.

Попри це КМІС вважає, що отримані результати все одно зберігають значну репрезентативність та дозволяють аналізувати суспільні настрої українських біженців.

Теми: біженціУкраїнавійнасоціологія
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