Украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии верят в победу над Россией

80% украинских беженцев, которые сейчас живут в Германии, Польше и Чехии, верят, что в войне победит Украина, из них полностью уверены в этом 40%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в апреле

Детали: По 40% опрошенных считают, что безусловно или скорее в войне победит Украина, 5% думают, что скорее победит Россия, в безусловную победу агрессора верят 1% опрошенных беженцев.

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Еще 14% сказали, что им тяжело ответить на этот вопрос.

ИнфографИка КМИС

Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые сейчас правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант − 33%, не определились с мнением − 16%.

ИнфографИка КМИС

Исследование проходило 20-26 апреля. Методом онлайн-интервью с использованием компьютера был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше), выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас проживающие в Германии, Польше и Чехии.

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Формально при обычных обстоятельствах теоретическая статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95) не превышала 3,5%. Вместе с тем социологи подчеркивают, что отсутствие надежных статистических данных о количестве и расселении украинских беженцев, отсутствие данных об их половозрастной структуре, укоренение отдельных украинских беженцев и, как следствие, меньший интерес к участию в украинских опросах и особенности метода онлайн-интервью влияют на погрешность и фактическая погрешность будет несколько выше.

Несмотря на это КМИС считает, что полученные результаты все равно сохраняют значительную репрезентативность и позволяют анализировать общественные настроения украинских беженцев.