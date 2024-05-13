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ЗМІ: Зеленський поїде до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 13 травня 2024, 11:11
ЗМІ: Зеленський поїде до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду
фото: Getty Images

Видання El Pais з посиланням на свої джерела пише, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями поїде до Іспанії. Під час цього візиту Київ і Мадрид підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Pais

Деталі: За даними журналістів від урядових джерел, візит Зеленського до іспанської столиці очікується "найближчими днями". Під час нього Зеленський і прем’єр Іспанії Педро Санчес мають підписати двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією у продовження декларації G7.

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Це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.

Минулого тижня повідомляли про телефонну розмову Зеленського і Санчеса, у якій вони обговорили завершення переговорів щодо безпекової угоди.

Нагадаємо: У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

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Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

Теми: ЗеленськийІспанія
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