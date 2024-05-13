ЗМІ: Зеленський поїде до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду
Видання El Pais з посиланням на свої джерела пише, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями поїде до Іспанії. Під час цього візиту Київ і Мадрид підпишуть двосторонню безпекову угоду.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Pais
Деталі: За даними журналістів від урядових джерел, візит Зеленського до іспанської столиці очікується "найближчими днями". Під час нього Зеленський і прем’єр Іспанії Педро Санчес мають підписати двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією у продовження декларації G7.
Це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.
Минулого тижня повідомляли про телефонну розмову Зеленського і Санчеса, у якій вони обговорили завершення переговорів щодо безпекової угоди.
Нагадаємо: У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.
Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.
На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.