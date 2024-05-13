СМИ: Зеленский поедет в Испанию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Издание El Pais со ссылкой на свои источники пишет, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни поедет в Испанию. Во время этого визита Киев и Мадрид подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на El Pais

Детали: По данным журналистов от правительственных источников, визит Зеленского в испанскую столицу ожидается "в ближайшие дни". Во время него Зеленский и премьер Испании Педро Санчес должны подписать двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Испанией в продолжение декларации G7.

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Это будет первый двусторонний визит Зеленского в Испанию.

На прошлой неделе сообщалось о телефонном разговоре Зеленского и Санчеса, в котором они обсудили завершение переговоров по соглашению по безопасности.

Напомним: В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

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Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

В начале мая Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в том числе с Соединенными Штатами.