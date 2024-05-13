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Нуланд не відповіла, чи вірять у США в перемогу, де Україна поверне всі території

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 13 травня 2024, 11:40
Нуланд не відповіла, чи вірять у США в перемогу, де Україна поверне всі території
ВІКТОРІЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд утрималася від відповіді, чи вважають у Вашингтоні можливою таку перемогу України, за якої вона поверне усі окуповані території.

Джерело: "Європейська правда", Нуланд в інтерв’ю опозиційному російському виданню Meduza

Деталі: Нуланд зазначила, що рішення про те, коли починати і чи розпочинати взагалі перемовини з Росією про мир, має бути рішенням України.

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Вона зауважила, що зараз російське уявлення про формат перемовин зводиться до того, що "Моє це моє, а що ваше – обговоримо", тож мета США полягає у тому, щоби посилити Україну з військової, економічної та політичної точки зору, аби вона мала сильні позиції і щоби у Кремлі зрозуміли, що не досягнуть своїх цілей та задумались про перемовини. 

Після цього її перепитали, чи означає це, що американська стратегія більше не включає відновлення територіальної цілісності України у кордонах 1991 року. 

Нуланд ухилилася від прямої відповіді, зазначивши, що наразі важко спрогнозувати, чи можливі такі обриси перемоги України. 

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"Усі війни завершуються перемовинами, і це справа України – вирішувати, які у неї територіальні цілі. Проте зараз Київ недостатньо сильний, щоб починати домовлятися. Ми хочемо, щоб Путін забрався з кожного квадратного кілометра української землі. Але поки Україна не стала достатньо сильною, ми не знаємо, наскільки це можливо", – відповіла Вікторія Нуланд.

Вона продовжила, що потенційні майбутні домовленості мають бути такими, що забезпечать сильну, незалежну, демократичну, економічно життєздатну Україну, і потрібні гарантії, що очільник Кремля за якийсь час не повернеться з новою війною. 

"Тож половина пакета, нещодавно схваленого Конгресом, призначена на довгостроковий внесок в українську армію. Щоби якщо пауза все ж виникне, Путін знав: ЗСУ за цей час стануть лише сильнішими, а не навпаки", – зазначила Нуланд.

"У будь-якому разі я не думаю, що Путін готовий до чесних перемовин. Він хотів би бачити на чолі України лідера на зразок (Віктора) Януковича, який був би готовий підкорятися примхам Москви", – сказала вона.

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Теми: СШАУкраїнавійнаокупація
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