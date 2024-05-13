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Нуланд не ответила, верят ли в США в победу, где Украина вернет все территории

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 13 мая 2024, 11:40
Нуланд не ответила, верят ли в США в победу, где Украина вернет все территории
ВИКТОРИЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд воздержалась от ответа, считают ли в Вашингтоне возможной такую победу Украины, при которой она вернет все оккупированные территории.

Источник: "Европейская правда", Нуланд в интервью оппозиционному российскому изданию Meduza

Детали: Нуланд отметила, что решение о том, когда начинать и начинать ли вообще переговоры с Россией о мире, должно быть решением Украины.

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Она отметила, что сейчас российское представление о формате переговоров сводится к тому, что "мое это мое, а что ваше – обсудим", поэтому цель США заключается в том, чтобы усилить Украину с военной, экономической и политической точки зрения, чтобы она имела сильные позиции и чтобы в Кремле поняли, что не достигнут своих целей и задумались о переговорах.

После этого ее переспросили, означает ли это, что американская стратегия больше не включает восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Нуланд уклонилась от прямого ответа, отметив, что пока трудно спрогнозировать, возможны ли такие очертания победы Украины.

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"Все войны завершаются переговорами, и это дело Украины – решать, какие у нее территориальные цели. Однако сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начинать договариваться. Мы хотим, чтобы Путин убрался с каждого квадратного километра украинской земли. Но пока Украина не стала достаточно сильной, мы не знаем, насколько это возможно", – ответила Виктория Нуланд.

Она продолжила, что потенциальные будущие договоренности должны быть такими, которые обеспечат сильную, независимую, демократическую, экономически жизнеспособную Украину, и нужны гарантии, что глава Кремля через некоторое время не вернется с новой войной.

"Поэтому половина пакета, недавно одобренного Конгрессом, предназначена на долгосрочный вклад в украинскую армию. Чтобы если пауза все же возникнет, Путин знал: ВСУ за это время станут только сильнее, а не наоборот", – отметила Нуланд.

"В любом случае я не думаю, что Путин готов к честным переговорам. Он хотел бы видеть во главе Украины лидера вроде [Виктора] Януковича, который был бы готов подчиняться прихотям Москвы", – сказала она.

Напомним:

Темы: СШАУкраинавойнаоккупация
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