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"Ураження осколками – до 500 метрів, бронежилет не врятує": як ризикували під час перших запусків "Лютого"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 11:50
Ураження осколками – до 500 метрів, бронежилет не врятує: як ризикували під час перших запусків Лютого
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Перші дальнобійні дрони "Лютий" мали проблему з передньою стійкою шасі та калібруванням компаса, під час запуску операторам доводилося супроводжувати їх на автомобілі, наражаючись на серйозний ризик для життя.

Джерело: стаття УП "Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ"

Деталі: "Українська правда розповідає про перший бойовий запуск дрона-камікадзе на Чернігівщині у вересні 2023 року зі слів очевидців.

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Перші літаки мали невелику проблему з передньою стійкою шасі та калібруванням компаса: на великій швидкості під час зльоту борт міг з'їхати зі смуги та звалитись кудись на узбіччя.

"Тому оператор мав ті перші борти підрулювати постійно, щоб вони рівно ішли по злітці. А це значить, що тобі треба гнатись на машині на швидкості до 150 км/год ззаду за цією 50-кілограмовою бомбою, щоб оператор бачив її і міг вирівнювати по смузі. Ясно, що ніхто не хотів так його запускати", – пояснював УП один із членів команди, яка проводила перші пуски.

Вдень такої проблеми не було, бо літак великий: довжина понад 4 метри, розмах крил – майже 7 метрів. Його добре видно. Але вночі "погоня" була неминучою. Як це працювало спочатку, можна побачити на опублікованому УП відео з одного із ранніх пусків.

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"Гарантоване ураження осколками у "Лютого" десь 400–500 метрів. Тому ми навіть бронежилетів не вдягали, вони б нас не врятували", – пригадує учасник перших запусків.

Заради справедливості треба сказати, що на кожному пуску під час "погоні" завжди був хтось із топкерівників компанії. І коли бували випадки, і дрон скочувався зі смуги десь у кущі, саме розробники першими йшли до машини і витягували її назад, йдеться в матеріалі УП.

В кінці вересня 2023 року настав час запускати "Лютий".

Для першого запуску обрали одну з ділянок траси в Чернігівській області, яка колись використовувалася як аеродром.

У виборі локації був і безпековий момент: команду відправили ближче до кордону, оскільки ніхто точно не знав, як дрон поводитиметься в повітрі. Літаки були нові, мали 50 кілограмів бойової частини – важливо було, щоб вони принаймні перелетіли через кордон.

"Тоді ще ніхто не розумів, наскільки ці перші екземпляри могло водити по трасі, вони скочувались на узбіччя. А ще ж і траси спроєктовані так, щоб вода стікала з дороги на обочини. Тобто там є невеликий нахил. І цього нахилу досить, щоб навігація трохи сходила з розуму", – пригадує один із учасників першого бойового пуску.

Перший запуск по Росії затягувався.

"Один раз перерваний зліт. Розвертаємось, їдемо на початкову точку. Другий старт – знову зносить дрон. Знову перерваний зліт. Це як бути першим космонавтом: важко не тому, що це неможливо, а тому, що нема в кого запитати, як правильно зробити.

Але так хотілося долетіти і влупити по москалях, що ми сідаємо третій раз: літак піднімається і – летить. А тоді приліт, і не куди-небудь, а в нафтобазу біля аеродрому в Сочі. А це був єдиний аеродром тоді, який у росіян на Чорному морі працював. Це був тріумф", – пригадує учасник запуску.

Детальніше про всі перипетії створення українського дальнобійного дрона-камікадзе "Лютий" та його значні досягнення читайте в матеріалі "Української правди".

Теми: безпілотникивійназброя
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