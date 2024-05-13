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"Поражение осколками - до 500 метров, бронежилет не спасет": как рисковали во время первых запусков "Лютого"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 13 мая 2024, 11:50
Поражение осколками - до 500 метров, бронежилет не спасет: как рисковали во время первых запусков Лютого
скриншот

Первые дальнобойные дроны "Лютый" имели проблему с передней стойкой шасси и калибровкой компаса, при запуске операторам приходилось сопровождать их на автомобиле, подвергая себя серьезному риску для жизни.

Источник: статья УП "Санкции на 1000 километров. История украинского дрона "Лютый", который жжет российские НПЗ"

Детали: "Украинская правда рассказывает о первом боевом запуске дрона-камикадзе на Черниговщине в сентябре 2023 года со слов очевидцев.

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Первые самолеты имели небольшую проблему с передней стойкой шасси и калибровкой компаса: на большой скорости во время взлета борт мог съехать с полосы и свалиться куда-то на обочину.

"Поэтому оператор должен был те первые борта подруливать постоянно, чтобы они ровно шли по взлетке. А это значит, что тебе надо гнаться на машине на скорости до 150 км/ч сзади за этой 50-килограммовой бомбой, чтобы оператор видел ее и мог выравнивать по полосе. Ясно, что никто не хотел так его запускать", - объяснял УП один из членов команды, которая проводила первые пуски.

Днем такой проблемы не было, потому что самолет большой: длина более 4 метров, размах крыльев - почти 7 метров. Его хорошо видно. Но ночью "погоня" была неизбежной. Как это работало сначала, можно увидеть на опубликованном УП видео с одного из ранних пусков.

ВИДЕО ДНЯ

"Гарантированное поражение осколками у "Лютого" где-то 400-500 метров. Поэтому мы даже бронежилеты не надевали, они бы нас не спасли", - вспоминает участник первых запусков.

Справедливости ради надо сказать, что на каждом пуске во время "погони" всегда был кто-то из топ-руководителей компании. И когда бывали случаи, и дрон скатывался с полосы где-то в кусты, именно разработчики первыми шли к машине и вытаскивали ее обратно, говорится в материале УП.

В конце сентября 2023 года пришло время запускать "Лютый".

Для первого запуска выбрали один из участков трассы в Черниговской области, который когда-то использовался как аэродром.

В выборе локации был и момент безопасности: команду отправили ближе к границе, поскольку никто точно не знал, как дрон будет вести себя в воздухе. Самолеты были новые, имели 50 килограммов боевой части - важно было, чтобы они по крайней мере перелетели через границу.

"Тогда еще никто не понимал, насколько эти первые экземпляры могло водить по трассе, они скатывались на обочину. А еще и трассы спроектированы так, чтобы вода стекала с дороги на обочины. То есть там есть небольшой наклон. И этого наклона достаточно, чтобы навигация немного сходила с ума", - вспоминает один из участников первого боевого пуска.

Первый запуск по России затягивался.

"Один раз прерванный взлет. Разворачиваемся, едем на начальную точку. Второй старт - снова сносит дрон. Опять прерванный взлет. Это как быть первым космонавтом: трудно не потому, что это невозможно, а потому, что не у кого спросить, как правильно сделать.

Но так хотелось долететь и влупить по москалям, что мы садимся третий раз: самолет поднимается и - летит. А тогда прилет, и не куда-нибудь, а в нефтебазу возле аэродрома в Сочи. А это был единственный аэродром тогда, который у россиян на Черном море работал. Это был триумф", - вспоминает участник запуска.

Подробнее обо всех перипетиях создания украинского дальнобойного дрона-камикадзе "Лютый" и его значительных достижениях читайте в материале "Украинской правды".

Темы: беспилотникивойнаоружие
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