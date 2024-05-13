Британська розвідка проаналізувала використання силами РФ на фронті легких всюдиходів

Розвідка Великої Британії проаналізувала переваги та недоліки того, що російські війська все частіше використовують легкі всюдиходи та мотоцикли у військових цілях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 13 травня

Деталі: Аналітики відзначають, що з початку 2024 року Росія, скоріш за все, наростила використання на фронті легких транспортних засобів цивільного призначення, як всюдиходи та мотоцикли з високою прохідністю, для військових цілей – перевезення особового складу та здійснення атак на українські позиції, зокрема у нічний час.

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Вони пригадали, як у листопаді 2023 року правитель Росії особисто оглядав новопридбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3. З’являлась інформація, що Росія придбала їх понад 2100 одиниць.

Аналітики розвідки припускають, що росіяни активізували використання цих легких та швидких транспортних засобів для того, щоб швидко проводити розвідку українських позицій та використовувати результати для завдання ураження за допомогою артилерії, FPV-дронів чи інших ударних безпілотників.

Водночас ці засоби, попри свою мобільність як додаткову перевагу, більш вразливі до вогневого ураження за допомогою різної зброї, у тому числі українських FPV.

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Нагадаємо: У попередньому огляді розвідка проаналізувала дані про рекордні збитки російського "Газпрому", а в суботу - інциденти з аварійним скиданням бомб з російських літаків на території РФ.