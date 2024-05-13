Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Британская разведка проанализировала использование силами РФ на фронте легких вездеходов

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 13 мая 2024, 12:51
Британская разведка проанализировала использование силами РФ на фронте легких вездеходов
Иллюстративное фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала преимущества и недостатки того, что российские войска все чаще используют легкие вездеходы и мотоциклы в военных целях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 13 мая

Детали: Аналитики отмечают, что с начала 2024 года Россия, скорее всего, нарастила использование на фронте легких транспортных средств гражданского назначения, таких как вездеходы и мотоциклы с высокой проходимостью, для военных целей – перевозки личного состава и осуществления атак на украинские позиции, в частности в ночное время.

Реклама:

Они вспомнили, как в ноябре 2023 года правитель России лично осматривал новоприобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Появлялась информация, что Россия приобрела их более 2100 единиц.

Аналитики разведки предполагают, что россияне активизировали использование этих легких и быстрых транспортных средств для того, чтобы быстро проводить разведку украинских позиций и использовать результаты для нанесения поражения с помощью артиллерии, FPV-дронов или других ударных беспилотников.

В то же время эти средства, несмотря на свою мобильность как дополнительное преимущество, более уязвимы к огневому поражению с помощью различного оружия, в том числе украинских FPV.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В предыдущем обзоре разведка проанализировала данные о рекордных убытках российского "Газпрома", а в субботу – инциденты с аварийным сбросом бомб с российских самолетов на территории РФ.

Темы: Великобританияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

видео, обновленоВ Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Великобритания
Очередная марионетка Путина: министр обороны Британии прокомментировал замену Шойгу на Белоусова
МИД Британии называет наступление РФ на Харьковщине "чрезвычайно опасным моментом"
Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале, выйдя из технической рецессии
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: