По всій Україні була повітряна тривога через МіГ

По всій території України вдень 13 травня оголосили повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

Реклама:

Оновлено: О 13:24 пішли відбої.

Передісторія:

13 травня о 11:31 влада України оголосила повітряну тривогу в низці областей на сході, у центрі та на півдні країни через загрозу застосування балістики і ракетних ударів. Тривога тривала 46 хвилин.