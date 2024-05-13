По всій Україні була повітряна тривога через МіГ
Понеділок, 13 травня 2024, 12:58
По всій території України вдень 13 травня оголосили повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
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Оновлено: О 13:24 пішли відбої.
Передісторія:
13 травня о 11:31 влада України оголосила повітряну тривогу в низці областей на сході, у центрі та на півдні країни через загрозу застосування балістики і ракетних ударів. Тривога тривала 46 хвилин.