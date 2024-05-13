По всей Украине была воздушная тревога из-за МиГ
Понедельник, 13 мая 2024, 12:58
По всей территории Украины днем 13 мая объявили воздушную тревогу из-за активности российской авиации, в частности МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".
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Обновлено: В 13:24 пошли отбои.
Предыстория:
13 мая в 11:31 власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей на востоке, в центре и на юге страны из-за угрозы применения баллистики и ракетных ударов. Тревога продолжалась 46 минут.