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Як Путін уникнув "зустрічі" з українським дроном-камікадзе "Лютим"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 13:06
Як Путін уникнув зустрічі з українським дроном-камікадзе Лютим
колаж УП

Під час другого бойового польоту український дальнобійний дрон "Лютий" поцілив по стоянці російських гелікоптерів у мікрорайоні Адлер міста Сочі, за день до того російський правитель Володимр Путін зустрічався там із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим

Джерело: стаття УП "Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ"

Деталі: 1 жовтня 2023 року під удар "Лютого" потрапила стоянка вертольотів, які обслуговували зокрема й путінську резиденцію.

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"Ми влупили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до того, як ми влупили по цьому Адлеру, там Путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили", – розповідають співрозмовники "Української правди" в розвідці.

При цьому росіяни навіть не знали, що це було.

"Коли прилетіло в Сочі, вони думали, що це десь з корабля чи, може, з Грузії з гір. Вони навіть не припускали, що це прям з України прилетіло. А потім одразу після цього прилітає в Санкт-Петербург – на інший взагалі край країни. Для них це був нормальний шок", – згадує в розмові з УП учасник запусків.

ВІДЕО ДНЯ

Як український дрон-камікадзе "Лютий" в умовах тотальної війни пройшов шлях від одиничного зразка до основного палія російських заводів та аеродромів, чому боялися його запускати та як конкуренція спецслужб дала шанс дрону стати справді серійною зброєю, читайте в матеріалі "Української правди".

Теми: безпілотникивійназброя
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