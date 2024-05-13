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Как Путин избежал "встречи" с украинским дроном-камикадзе "Лютым"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 13 мая 2024, 13:06
Как Путин избежал встречи с украинским дроном-камикадзе Лютым
коллаж УП

Во время второго боевого полета украинский дальнобойный дрон "Лютый" попал по стоянке российских вертолетов в микрорайоне Адлер города Сочи, за день до того российский правитель Владимир Путин встречался там с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Источник: статья УП "Санкции на 1000 километров. История украинского дрона "Лютый", который жжет российские НПЗ"

Детали: 1 октября 2023 года под удар "Лютого" попала стоянка вертолетов, которые обслуживали в том числе и путинскую резиденцию.

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"Мы влупили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до того, как мы влупили по этому Адлеру, там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили", - рассказывают собеседники "Украинской правды" в разведке.

При этом россияне даже не знали, что это было.

"Когда прилетело в Сочи, они думали, что это где-то с корабля или, может, из Грузии с гор. Они даже не предполагали, что это прям из Украины прилетело. А потом сразу после этого прилетает в Санкт-Петербург - на другой вообще край страны. Для них это был нормальный шок", - вспоминает в разговоре с УП участник запусков.

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Как украинский дрон-камикадзе "Лютый" в условиях тотальной войны прошел путь от единичного образца до основного поджигателя российских заводов и аэродромов, почему боялись его запускать и как конкуренция спецслужб дала шанс дрону стать действительно серийным оружием, читайте в материале "Украинской правды".

Темы: беспилотникивойнаоружие
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