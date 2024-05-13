Захисники показали, як знищили одразу 10 одиниць російської техніки

Українські воїни знищили одразу 10 одиниць військової техніки окупантів − відео полювання на ворожі танки і БМП оприлюднили в мережі.

Джерело: 63 окрема механізована бригада у Telegram

Дослівно бригада: "Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 бригада за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади. У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції".

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Деталі: У бригаді додали, що для того, щоб зупинити такі прориви росіян, доводиться "платити найвищу ціну".

"Та ми гарантуємо, що кожна крапля крові нашого воїна пролита не даремно. Вона обертається для ворога удесятеро більшими втратами!", − підсумували в 63 ОМБр.