Защитники показали, как уничтожили сразу 10 единиц российской техники

Украинские воины уничтожили сразу 10 единиц военной техники оккупантов − видео охоты на вражеские танки и БМП обнародовали в сети.

Источник: 63 отдельная механизированная бригада в Telegram

Дословно бригада: "Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожила 63 бригада при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60 бригады. В результате невероятно точных выстрелов артиллерии и добивания дронами сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции".

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Детали: В бригаде добавили, что для того, чтобы остановить такие прорывы россиян, приходится "платить самую высокую цену".

"Но мы гарантируем, что каждая капля крови нашего воина пролита не зря. Она оборачивается для врага в десять раз большими потерями!", − подытожили в 63 ОМБр.