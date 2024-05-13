Понад 1700 цивільних громадян евакуювали з 10 травня з прикордоння Харківщини
З 10 травня по 12:00 13 травня поліцейські евакуювали з прикордоння Харківщини 1741 громадянин.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно: "Військові Росії не припиняють обстріли прикордоння Харківської області. Міста та села знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами. За час з 10 травня та станом на 12:00 13 травня тільки силами поліції евакуйовані 1741 громадянин".
Деталі: Повідомляється, що під постійними обстрілами працівники поліції продовжують вивозити людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад в безпечні місця.
Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області надають допомогу всім, хто її потребує.
"Шановні громадяни, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від ворожих обстрілів, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону: 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції".