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Более 1700 гражданских граждан эвакуировали с 10 мая с приграничья Харьковщины

Анастасия ПроцПонедельник, 13 мая 2024, 14:00
Более 1700 гражданских граждан эвакуировали с 10 мая с приграничья Харьковщины
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

С 10 мая по 12:00 13 мая полицейские эвакуировали из приграничья Харьковщины 1741 гражданин.

Источник: полиция Харьковской области

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Дословно: "Военные России не прекращают обстрелы приграничья Харьковской области. Города и села находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами. За время с 10 мая и по состоянию на 12:00 13 мая только силами полиции эвакуированы 1741 гражданин".

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что под постоянными обстрелами работники полиции продолжают вывозить людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин в безопасные места.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

"Уважаемые граждане, если вы или ваши родные решили эвакуироваться из населенных пунктов, которые страдают от вражеских обстрелов, обращайтесь на "горячую линию" по вопросам эвакуации по телефону: 0-800-33-92-91, спецлинию полиции "102" или в ближайшие отделения полиции".

Темы: Харьковская областьэвакуация
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