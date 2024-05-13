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На Луганщині біля кордону з РФ захисники знищили склад боєприпасів окупантів

Альона Мазуренко Понеділок, 13 травня 2024, 14:26
На Луганщині біля кордону з РФ захисники знищили склад боєприпасів окупантів
скриншот

Захисники завдали удару по складу боєприпасів росіян в окупованому Сорокиному на Луганщині.

Джерело: глава Луганської ОВА Артем Лисогор, прокремлівське видання "РИА Новости", "Мілітарний"

Дослівно Лисогор: "В окупованому Сорокиному (Краснодоні) вибухнув склад з БК.

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Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.

І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко.

Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу.

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Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з РФ, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Але вибухнуло і там.

Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях".

Деталі: Відео масштабної пожежі та потужних вибухів публікують очевидці в соцмережах.

ЗМІ окупантів повідомляє, що на під'їздах до міста перекрито дороги.

Теми: Луганська областьвибухРосіявійна
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