На Луганщине возле границы с РФ защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов
Защитники нанесли удар по складу боеприпасов россиян в оккупированном Сорокино на Луганщине.
Источник: глава Луганской ОВА Артем Лысогор, прокремлевское издание "РИА Новости", "Милитарный"
Дословно Лысогор: "В оккупированном Сорокино (Краснодоне) взорвался склад с БК.
Это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян на Луганщине за неделю.
И если без запасов горючего их военные еще немного протянут, то боекомплект, который сегодня так ярко горел в Сорокино, расходуется врагом достаточно быстро.
Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени.
Захватчики думали, что и этот склад является достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с РФ, откуда до линии боевого столкновения около 130 км. Но взорвалось и там.
Теперь российские военные в этом районе имеют ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях".
Детали: Видео масштабного пожара и мощных взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.
СМИ оккупантов сообщает, что на подъездах к городу перекрыты дороги.