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На Луганщине возле границы с РФ защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов

Алена МазуренкоПонедельник, 13 мая 2024, 14:26
На Луганщине возле границы с РФ защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов
скриншот

Защитники нанесли удар по складу боеприпасов россиян в оккупированном Сорокино на Луганщине.

Источник: глава Луганской ОВА Артем Лысогор, прокремлевское издание "РИА Новости", "Милитарный"

Дословно Лысогор: "В оккупированном Сорокино (Краснодоне) взорвался склад с БК.

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Это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян на Луганщине за неделю.

И если без запасов горючего их военные еще немного протянут, то боекомплект, который сегодня так ярко горел в Сорокино, расходуется врагом достаточно быстро.

Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени.

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Захватчики думали, что и этот склад является достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с РФ, откуда до линии боевого столкновения около 130 км. Но взорвалось и там.

Теперь российские военные в этом районе имеют ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях".

Детали: Видео масштабного пожара и мощных взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.

СМИ оккупантов сообщает, что на подъездах к городу перекрыты дороги.

Темы: Луганская областьвзрывРосcиявойна
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