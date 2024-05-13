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ОВА: Окупанти намагаються розтягнути оборону ЗСУ в Харківській області

Анастасія ПроцПонеділок, 13 травня 2024, 14:53
ОВА: Окупанти намагаються розтягнути оборону ЗСУ в Харківській області
Наслідки обстрілу Харківщини 13 травня. Фото: Харківська ОВА

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сіра зона та лінія фронту в області збільшилася, російські військові намагаються умисно її розтягнути, атакуючи малими групами по нових напрямках.

Джерело: Синєгубов

Пряма мова: "Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках".

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Деталі: За словами очільника, ситуація наразі важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ.

Також Синєгубов зазначив, що "з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів". Загалом евакуйовали 5,7 тис. людей. 13 травня планують вивезти ще 1,6 тис. У Вовчанську, за словами очільника, поки залишається 200-300 людей.

Теми: Харківська областьвійна
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