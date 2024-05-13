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ОВА: Оккупанты пытаются растянуть оборону ВСУ в Харьковской области

Анастасия ПроцПонедельник, 13 мая 2024, 14:53
ОВА: Оккупанты пытаются растянуть оборону ВСУ в Харьковской области
Последствия обстрела Харьковщины 13 мая. Фото: Харьковская ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.

Источник: Синегубов

Прямая речь: "Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отражают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям".

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Детали: По словам главы, ситуация пока тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ.

Также Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.

Темы: Харьковская областьвойна
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