Україна готує безпекову угоду з Люксембургом - Зеленський
Україна заямається підготовкою двосторонньої безпекової угоди з Люксембургом.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі Х, розповідаючі про розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, пише "Європейська правда"
Деталі: Зеленський зазначив, що вони обговорювали можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. "Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", – зазначив президент.
Також лідери обговорювали очікування від Глобального саміту миру у Швейцарії щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру".
"Радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом", – розповів Зеленський.
Нагадаємо: Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.
На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.
За інформацією іспанських ЗМІ, цього тижня очікується підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією.