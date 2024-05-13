Україна готує безпекову угоду з Люксембургом - Зеленський

Україна заямається підготовкою двосторонньої безпекової угоди з Люксембургом.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі Х, розповідаючі про розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що вони обговорювали можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. "Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", – зазначив президент.

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Також лідери обговорювали очікування від Глобального саміту миру у Швейцарії щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру".

"Радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом", – розповів Зеленський.

Нагадаємо: Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

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На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

За інформацією іспанських ЗМІ, цього тижня очікується підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією.