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Україна готує безпекову угоду з Люксембургом - Зеленський

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 13 травня 2024, 15:26
Україна готує безпекову угоду з Люксембургом - Зеленський
володимир зеленський. фото: його твіт у Х

Україна заямається підготовкою двосторонньої безпекової угоди з Люксембургом.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі Х, розповідаючі про розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що вони обговорювали можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. "Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", – зазначив президент.

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Також лідери обговорювали очікування від Глобального саміту миру у Швейцарії щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру". 

"Радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом", – розповів Зеленський. 

Нагадаємо: Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

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На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

За інформацією іспанських ЗМІ, цього тижня очікується підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією.

Теми: ЛюксембургУкраїнагарантії безпекиЗеленський
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