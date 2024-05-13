Украина готовит соглашение по безопасности с Люксембургом - Зеленский

Украина занимается подготовкой двустороннего соглашения по безопасности с Люксембургом.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсети Х, рассказывая о разговоре с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что они обсуждали возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки для Украины. "Готовимся зафиксировать это в двустороннем соглашении по безопасности", – отметил президент.

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Также лидеры обсуждали ожидания от Глобального саммита мира в Швейцарии по реализации предложенной Украиной "формулы мира".

"Рад, что Люксембург подтвердил свое участие, а также готовность работать со странами, которые находятся под российским информационным влиянием", – рассказал Зеленский.

Напомним: Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

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В начале мая Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в том числе с Соединенными Штатами.