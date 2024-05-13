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ЄС продовжив пільгову торгівлю з Україною, але з обмеженнями

Євген КізіловПонеділок, 13 травня 2024, 16:54
ЄС продовжив пільгову торгівлю з Україною, але з обмеженнями
фото: iStock / Getty Images

Рада Європейського Союзу 13 травня нарешті схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на рік. Але через протести польських фермерів ця торгівля буде здійснюватись із певними обмеженнями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, цього року, з огляду на протести фермерів, ЄС вирішив продовжити безмитну торгівлю з Україною, але з обмеженнями.

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"Це рішення підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку України з боку Євросоюзу після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії і водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів", – йдеться у повідомленні.

Автономні торговельні заходи ЄС щодо України діятимуть до 5 червня 2025 року.

Рішення передбачає два захисні механізми для захисту ринку ЄС:

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посилену версію існуючого захисного механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, що дозволить Єврокомісії запровадити будь-який захід за умови дотримання певних умов;

новий, автоматичний захисний механізм, який зобов'яже Єврокомісію знову запровадити квоти, якщо імпорт м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищить середнє арифметичне кількості імпортованих у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.

"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі", – прокоментував рішення прем'єр України Денис Шмигаль.

Крім того, цим же рішенням ЄС продовжив режим пільгової торгівлі з Молдовою.

Нагадаємо: Європарламент у квітні підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Угода набуде чинності 6 червня 2024 року.

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Теми: ЄСУкраїнаторгівлясільське господарство
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