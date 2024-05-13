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ЕС продлил льготную торговлю с Украиной, но с ограничениями

Евгений КизиловПонедельник, 13 мая 2024, 16:54
ЕС продлил льготную торговлю с Украиной, но с ограничениями
фото: iStock / Getty Images

Совет Европейского Союза 13 мая наконец одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на год. Но из-за протестов польских фермеров эта торговля будет осуществляться с определенными ограничениями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: В отличие от аналогичных решений двух предыдущих лет, в этом году, учитывая протесты фермеров, ЕС решил продолжить беспошлинную торговлю с Украиной, но с ограничениями.

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"Это решение подтверждает непоколебимую политическую и экономическую поддержку Украины со стороны Евросоюза после двух лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии со стороны России и одновременно усиливает защиту фермеров ЕС в отношении определенных чувствительных сельскохозяйственных продуктов", – говорится в сообщении.

Автономные торговые меры ЕС в отношении Украины будут действовать до 5 июня 2025 года.

Решение предусматривает два защитных механизма для защиты рынка ЕС:

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  • усиленную версию существующего защитного механизма, который будет применяться на основе регулярного мониторинга, что позволит Еврокомиссии ввести любую меру при условии соблюдения определенных условий;
  • новый, автоматический защитный механизм, который обяжет Еврокомиссию снова ввести квоты, если импорт мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превысит среднее арифметическое количества импортируемых во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 годах.

"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год. Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", прокомментировал решение премьер Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, этим же решением ЕС продлил режим льготной торговли с Молдовой.

Напомним: Европарламент в апреле поддержал продление на один год действия соглашения о беспошлинной торговле продуктами питания с Украиной с дополнительными предохранителями для защиты европейских фермеров.

Соглашение вступит в силу 6 июня 2024 года.

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Темы: ЕСУкраинаторговлясельское хозяйство
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