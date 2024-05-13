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Ракети атакували базу ППО окупантів на Ай-Петрі, загинув командир військової частини

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 17:17
Ракети атакували базу ППО окупантів на Ай-Петрі, загинув командир військової частини
фото з відкритих джерел

Військова база ППО на горі Ай-Петрі в тимчасово окупованому Росією Криму зазнала пошкоджень внаслідок ракетної атаки, загинув командир військової частини.

Джерело: Telegram-канали "Кримський вітер" і "Astra", джерело УП

Деталі: У понеділок 13 травня, близько 6 ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, повідомили ASTRA джерела в екстрених службах окупованого регіону. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

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Унаслідок влучання ракет територія військової частини зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється.

Одне джерело "Української правди" у військових колах підтвердило факт удару, не вдаючись у подробиці.

Радари Південного берега - найвідоміший військовий об'єкт Великої Ялти (координати 44.481491, 34.033617).

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У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше "Крим. Реалії". Тут же облаштовано військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Окупанти сформували тут підрозділ 3-го радіочастотного полку ПКС РФ. Це військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України.  

Теми: КримППОвійнаокупація
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