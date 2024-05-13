Ракеты атаковали базу ПВО оккупантов на Ай-Петри, погиб командир воинской части

Военная база ПВО на горе Ай-Петри во временно оккупированном Россией Крыму повреждена в результате ракетной атаки на Крым, погиб командир воинской части.

Источник: Telegram-каналы "Крымский ветер" и "Astra", источник УП

Детали: В понедельник 13 мая, в районе 6 утра несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, сообщили ASTRA источники в экстренных службах оккупированного региона. На горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

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В результате попадания ракет территория военной части получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется.

Один источник "Украинской правды" в военных кругах подтвердил факт удара, не вдаваясь в подробности.

Радары Южного берега – самый известный военный объект Большой Ялты (координаты 44.481491, 34.033617).

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В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов. Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее "Крым. Реалии". Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Оккупанты сформировали здесь подразделение 3-го радиочастотного полка ПКС РФ. Это воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины.