Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Ракеты атаковали базу ПВО оккупантов на Ай-Петри, погиб командир воинской части

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 мая 2024, 17:17
Ракеты атаковали базу ПВО оккупантов на Ай-Петри, погиб командир воинской части
фото из открытых источников

Военная база ПВО на горе Ай-Петри во временно оккупированном Россией Крыму повреждена в результате ракетной атаки на Крым, погиб командир воинской части.

Источник: Telegram-каналы "Крымский ветер" и "Astra", источник УП

Детали: В понедельник 13 мая, в районе 6 утра несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, сообщили ASTRA источники в экстренных службах оккупированного региона. На горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Реклама:

В результате попадания ракет территория военной части получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется.

Один источник "Украинской правды" в военных кругах подтвердил факт удара, не вдаваясь в подробности.

Радары Южного берега – самый известный военный объект Большой Ялты (координаты 44.481491, 34.033617).

ВИДЕО ДНЯ
 

В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов. Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее "Крым. Реалии". Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Оккупанты сформировали здесь подразделение 3-го радиочастотного полка ПКС РФ. Это воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины.

Темы: КрымПВОвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

видео, обновленоВ Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Крым
Партизаны показали уцелевшие суда остатков ЧФ РФ в Крыму
Морские дроны Magura уже уничтожили Черноморский флот РФ на $500 млн - Юсов
Силы РФ делают выводы, но ГУР придумывает новые способы поразить российские суда
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: