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Польща та Україна продовжують "аграрні" переговори - посол

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 13 травня 2024, 17:56
Польща та Україна продовжують аграрні переговори - посол
Посол України в Польщі Василь Зварич, фото: МЗС

Український посол у Польщі Василь Зварич запевняє, що Варшава не припиняла переговори з Києвом щодо аграрних питань, і вони тривають "на всіх рівнях".

Джерело: Зварич, коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського, передають "Укрінформу" та "Європейська правда"

Деталі: За словами Зварича, йдеться не про зупинку переговорів, а про перенесення відповідної зустрічі.

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"Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі.

Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним", – підкреслив Зварич.

Колодзейчак у понеділок в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna заявив, що Варшава перервала переговори з Києвом з аграрних питань із приводу відставки ексміністра Сольського і його кримінальної справи.

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"Переговори з Києвом перервані, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції",- цитує польське видання Колодзейчака.

Наступний раунд українсько-польських переговорів з аграрних питань мав відбутися 14 травня, але його скасували.

Нагадаємо: Про перебіг останніх переговорів "ЄвроПравда" розповіла у статті "Варшава йде на загострення".

Теми: ПольщаУкраїнасільське господарствопереговори
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