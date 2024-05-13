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Польша и Украина продолжают "аграрные" переговоры - посол

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 13 мая 2024, 17:56
Польша и Украина продолжают аграрные переговоры - посол
Посол Украины в Польше Василий Зварич, фото: МИД

Украинский посол в Польше Василий Зварич уверяет, что Варшава не прекращала переговоры с Киевом по аграрным вопросам, и они продолжаются "на всех уровнях".

Источник: Зварич, комментируя заявление заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака в польских СМИ о якобы остановке переговоров с Украиной из-за дела экс-министра сельского хозяйства Николая Сольского, передают "Укринформ" и "Европейская правда"

Детали: По словам Зварича, речь идет не об остановке переговоров, а о переносе соответствующей встречи.

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"Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече.

Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог является эффективным", – подчеркнул Зварич.

Колодзейчак в понедельник в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил, что Варшава прервала переговоры с Киевом по аграрным вопросам по поводу отставки экс-министра Сольского и его уголовного дела.

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"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции", – цитирует польское издание Колодзейчака.

Следующий раунд украинско-польских переговоров по аграрным вопросам должен был состояться 14 мая, но его отменили.

Напомним: О ходе последних переговоров "ЕвроПравда" рассказала в статье "Варшава идет на обострение".

Темы: ПольшаУкраинасельское хозяйствопереговоры
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