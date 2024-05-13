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Сили оборони проводять зачистку на півночі Вовчанська – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 травня 2024, 18:33
Сили оборони проводять зачистку на півночі Вовчанська – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сили оборони України нанесли вогневе ураження по росіянах, потіснили їх та проводять зачистку на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ про оперативну інформацію на фронті станом на 17:00 у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що на Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

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Дослівно: "Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Розпочалось  бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.  

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки".

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Деталі: На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

Теми: Харківська областьвтрати у війнібойові діїГенштаб
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