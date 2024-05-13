Сили оборони проводять зачистку на півночі Вовчанська – Генштаб

На Харківському напрямку сили оборони України нанесли вогневе ураження по росіянах, потіснили їх та проводять зачистку на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ про оперативну інформацію на фронті станом на 17:00 у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що на Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

Реклама:

Дослівно: "Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.