Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Силы обороны проводят зачистку на севере Волчанска – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 18:33
Силы обороны проводят зачистку на севере Волчанска – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении силы обороны Украины нанесли огненное поражение по россиянам, потеснили их и производят зачистку на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Источник: Генеральный штаб ВСУ об оперативной информации на фронте по состоянию на 17:00 в соцсетях

Детали: Сообщается, что в Харьковском направлении по состоянию на 17.00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12.

Реклама:

Дословно: "Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.

В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.

Темы: Харьковская областьпотери в войнебоевые действияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Проукраинское правительство начало работать в Хорватии

ISW: Запрет США бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться

Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать

В Белом доме прокомментировали объятия Си и Путина

Армия РФ атаковала Одесщину тремя баллистическими и тремя авиаракетами за день

В субботу ограничение энергоснабжения будет действовать только для промышленности - "Укрэнерго"

Все новости...
В ТЦК в Одесской области справку о брони "оценили" в 300 литров топлива
Ракеты атаковали базу ПВО оккупантов на Ай-Петри, погиб командир воинской части
Зеленский: Мы фиксируем враждебную активность против Сумщины и Черниговщины
Воины 110 бригады сбили российский СУ-25 в Донецкой области
Последние новости
09:38
инфографикаРФ атаковала 123 объекта инфраструктуры в 12 областях за сутки
09:34
Мужчины больше подвержены серьезным осложнениям от диабета, чем женщины – исследование
09:16
Проукраинское правительство начало работать в Хорватии
09:02
фотоНа западе Германии – масштабное наводнение
08:47
Российские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
08:31
Харьков: возросло количество пострадавших от российских КАБов
08:05
Силы обороны за сутки устранили более 1200 оккупантов
08:04
хоккейЧемпионат мира: Чехия обыграла Австрию, Германия разгромила Казахстан
07:32
Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
07:14
Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", которые запустил враг
Все новости...
Реклама:
Реклама: