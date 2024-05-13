Силы обороны проводят зачистку на севере Волчанска – Генштаб

На Харьковском направлении силы обороны Украины нанесли огненное поражение по россиянам, потеснили их и производят зачистку на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Источник: Генеральный штаб ВСУ об оперативной информации на фронте по состоянию на 17:00 в соцсетях

Детали: Сообщается, что в Харьковском направлении по состоянию на 17.00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12.

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Дословно: "Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники".

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Детали: На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.

В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.