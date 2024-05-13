Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: 1 людина загинула та 4 травмовані

Одна людина загинула та чотири травмовані внаслідок ракетної атаки на підприємство в Харківський області.

Джерело: Офіс генпрокуратури у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що 13 травня близько 16:40 збройні сили РФ завдали ракетний удар по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району.

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Пожежники ліквідовують наслідки російського удару по підприємству на Харківщині, де загинула людина і четверо травмовані pic.twitter.com/K1Wk1x4P5b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2024

Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

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Тип ракети наразі встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.