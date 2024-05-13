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Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: 1 людина загинула та 4 травмовані

Євген КізіловПонеділок, 13 травня 2024, 19:55
Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: 1 людина загинула та 4 травмовані
Фото з місця влучання. Джерело: ОГП

Одна людина загинула та чотири травмовані внаслідок ракетної атаки на підприємство в Харківський області.

Джерело: Офіс генпрокуратури у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що 13 травня близько 16:40 збройні сили РФ завдали ракетний удар по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району.

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Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Тип ракети наразі встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Теми: Харківська областьракетний удар
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