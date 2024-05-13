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Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: 1 человек погиб и 4 травмированы

Евгений КизиловПонедельник, 13 мая 2024, 19:55
Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: 1 человек погиб и 4 травмированы
Фото с места попадания. Источник: ОГП

Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетной атаки на предприятие в Харьковской области.

Источник: Офис генпрокуратуры в соцсетях

Детали: Сообщается, что 13 мая около 16:40 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в поселке Коротич Харьковского района.

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Один сотрудник предприятия погиб, еще четыре получили ранения, они госпитализированы в больницу.

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Тип ракеты сейчас устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Темы: Харьковская областьракетный удар
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