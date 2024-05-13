Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: 1 человек погиб и 4 травмированы
Понедельник, 13 мая 2024, 19:55
Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетной атаки на предприятие в Харьковской области.
Источник: Офис генпрокуратуры в соцсетях
Детали: Сообщается, что 13 мая около 16:40 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в поселке Коротич Харьковского района.
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Пожежники ліквідовують наслідки російського удару по підприємству на Харківщині, де загинула людина і четверо травмовані pic.twitter.com/K1Wk1x4P5b— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2024
Один сотрудник предприятия погиб, еще четыре получили ранения, они госпитализированы в больницу.
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Тип ракеты сейчас устанавливается.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.