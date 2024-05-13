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Зеленський: Ми фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 травня 2024, 19:57
Зеленський: Ми фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йдеться про диверсійні групи та обстріли.

Джерело: звернення Зеленського 13 травня

Деталі: Глава держави повідомляє, що заслухав доповіді Верховного головнокомандувача та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш гаряче.

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За його словами, на Харківщині тривають українські контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони.

За напрямок безпосередньо на місці відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий.

Дослівно: "Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку.

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Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини".

Теми: Зеленськийвійнабойові дії
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