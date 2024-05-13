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Зеленский: Мы фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 19:57
Зеленский: Мы фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что фиксируется враждебная активность против Сумщины и Черниговщины. Речь идет о диверсионных группах, обстрелах.

Источник: обращение Зеленского 13 мая

Детали: Глава государства сообщает, что заслушал доклады Верховного главнокомандующего и министра обороны по ситуации на всех направлениях, где наиболее горячо.

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По его словам, в Харьковской области продолжаются украинские контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и в целом пограничные районы.

За направление непосредственно на месте отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый.

Дословно: "В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно – Краматорское направление, Покровское. Неизменно внимание Купянскому направлению".

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Мы также фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины – диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно ясна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях – от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса".

Темы: Зеленскийвойнабоевые действия
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