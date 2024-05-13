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Естонія всерйоз розмірковує над відправкою військ в Україну - радник президента

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 13 травня 2024, 20:34
Естонія всерйоз розмірковує над відправкою військ в Україну - радник президента
фото: Getty Images

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл заявляє, що естонський уряд "всерйоз" обговорює можливість відправки військ на захід України.

Джерело: Ролл в інтерв'ю порталу Breaking Defense, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість".

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"Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити", – сказав він.

Ролл підкреслив, що Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції, але "не виключено", що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, "з часом" змінять свою думку.

Зазначимо, що естонські посадовці й раніше висловлювали відкритість стосовно ідеї відправлення західних військ в Україну в принципі.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єрка Кая Каллас у березні відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. А заступниця міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг закликала НАТО бути відкритішим до цієї ідеї.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська. 

Читайте також: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну

Теми: ЕстоніяУкраїнавійнаЗбройні сили
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