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Эстония всерьез размышляет над отправкой войск в Украину - советник президента

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 13 мая 2024, 20:34
Эстония всерьез размышляет над отправкой войск в Украину - советник президента
фото: Getty Images

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявляет, что эстонское правительство "всерьез" обсуждает возможность отправки войск на запад Украины.

Источник: Ролл в интервью порталу Breaking Defense, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО – "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость".

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"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать", – сказал он.

Ролл подчеркнул, что Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции, но "не исключено", что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, "со временем" изменят свое мнение.

Отметим, что эстонские чиновники и ранее выражали открытость относительно идеи отправки западных войск в Украину в принципе.

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Премьер Кая Каллас в марте отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину. А заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг призвала НАТО быть более открытым к этой идее.

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

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Темы: ЭстонияУкраинавойнаВооруженные силы
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