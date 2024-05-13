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Зведення Генштабу: На Покровському напрямку 33 атаки, загалом на фронті – близько 140

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 травня 2024, 20:53
Зведення Генштабу: На Покровському напрямку 33 атаки, загалом на фронті – близько 140
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за минулу добу зафіксували близько 140 бойових зіткнень, загалом, ворог завдав 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 13 травня

Деталі: На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закріплюються, обладнуються запасні позиції.

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Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9.

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На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

На Курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

На решті напрямків обстановка без змін.

Дослівно: "Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням приймаються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також наші воїни збили ворожий Су-25".

Теми: Генштаббойові діївійна
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