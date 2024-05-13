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Сводка Генштаба: На Покровском направлении 33 атаки, всего на фронте – около 140

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 20:53
Сводка Генштаба: На Покровском направлении 33 атаки, всего на фронте – около 140
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте за минувшие сутки зафиксировали около 140 боевых столкновений, в общем, враг нанес 6 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 13 мая

Детали: На Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13. Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огненное поражение противнику, наращивают усилия. На занятых позициях закрепляются, оборудуются запасные позиции.

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Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населённых пунктов.

На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отбито 15 атак.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9.

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На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.

На Покровском направлении количество вражеских атак выросло до 33.

На Кураховском направлении враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

На Времевском направлении нашими защитниками в общей сложности отбито 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

По остальным направлениям обстановка без изменений.

Дословно: "Силы обороны отслеживают действия врага, реагируют на изменения обстановки. Командованием принимаются оперативные решения для обеспечения контроля на поле боя.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также наши воины сбили вражеский Су-25".

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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